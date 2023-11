Das war es für BevCanna Enterprises!

Bevcanna: Diskussionsintensität und Anleger-Sentiment zeigen "Schlecht"-Bewertung Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Bevcanna wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Jedoch wies die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils neutral, mit negativen Diskussionen über das Unternehmen Bevcanna. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen negative Stimmungen und an insgesamt acht Tagen neutrale Stimmungen. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

In der technischen Analyse erreichte der gleitende Durchschnittskurs der Bevcanna 0,05 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,02 CAD erreichte. Die Distanz zum GD200 beträgt -60 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,05 CAD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bevcanna liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 65 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Bevcanna aufgrund der Diskussionsintensität, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.