Das war es für Bengal Energy!

Die Dividendenpolitik von Bengal Energy -Canada wird von Analysten kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -62,54 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Öl-, Gas- und Kraftstoffverbrauchsbranche entspricht. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Bengal Energy -Canada in den letzten 12 Monaten eine Performance von -66,67 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -64,2 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -2,47 Prozent gefallen sind. Auch im Sektorvergleich liegt das Unternehmen mit einer Rendite von -64,2 Prozent unter dem Durchschnitt von -2,47 Prozent im "Energie"-Sektor. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Bengal Energy -Canada ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität der Aktie war in den vergangenen Monaten durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung war kaum spürbar. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bengal Energy -Canada einen Wert von 124 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 76,14 eine Überbewertung um ca. 63 Prozent bedeutet. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.