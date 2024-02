Das war es für Beijing Yanjing Brewery!

Beijing Yanjing Brewery mit schwacher Dividendenrendite

Die Beijing Yanjing Brewery weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,03 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,87 Prozent liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Getränke"-Branche schneidet Beijing Yanjing Brewery somit leicht schlechter ab.

Technische Analyse zeigt neutrales Rating

Der Relative Strength-Index (RSI) der Beijing Yanjing Brewery liegt bei 51,9, was zu einer neutralen Einstufung führt. Dieser Index bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf der technischen Analyse.

Unterdurchschnittliche Aktienkursentwicklung

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" weist Beijing Yanjing Brewery eine Rendite von -23,77 Prozent auf, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesamtbranche der "Getränke" liegt die Rendite mit -21,22 Prozent darunter. Diese negative Kursentwicklung führt zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie.

Schlechtes Anleger-Sentiment

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Anleger diskutierten verstärkt über negative Themen in Bezug auf Beijing Yanjing Brewery. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.