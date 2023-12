Das war es für Beijing United Information Technology!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. In Bezug auf Beijing United Information wird der RSI für die letzten 7 Tage und den 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,54 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 für Beijing United Information liegt bei 69,86, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Beijing United Information besonders negativ diskutiert. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an sieben Tagen die negative Stimmung überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, überwiegen jedoch hauptsächlich positive Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingestuft. Insgesamt erhält Beijing United Information basierend auf dem Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Beijing United Information wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionen und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Insgesamt lässt sich eine erhöhte Aktivität im Netz feststellen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Änderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Beijing United Information in diesem Aspekt daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird die Beijing United Information derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 39,94 CNH, während der Aktienkurs bei 33,54 CNH um -16,02 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 35,7 CNH, was einer Abweichung von -6,05 Prozent entspricht und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Beijing United Information daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht" auf Grundlage der technischen Analyse.