Das war es für BcePref M!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Bce wurde zuletzt intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden sowohl positive als auch negative Meinungen geäußert. In den letzten Tagen lag der Fokus jedoch hauptsächlich auf den negativen Aspekten, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die analytische Seite zeigt, dass hauptsächlich positive Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bce-Aktie liegt bei 89,4, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 64 und wird daher als neutral eingestuft.

Die Einschätzungen der Analysten für die Bce-Aktie zeigen, dass diese langfristig als neutral betrachtet wird. Kurzfristig ergibt sich ebenfalls eine neutrale Gesamteinschätzung, basierend auf den qualifizierten Analysen des letzten Monats.

Die technische Analyse ergibt eine schlechte Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage. Jedoch wird die Aktie basierend auf dem 50-Tage-Durchschnitt neutral bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung aus verschiedenen Perspektiven, sowohl von Anlegern, Analysten als auch aus technischer Sicht.