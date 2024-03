Das war es für Baotailong New Materials!

Der Aktienkurs von Baotailong New Materials zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von -27,73 Prozent, was mehr als 5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die mittlere Rendite der letzten 12 Monate -22,81 Prozent, wobei Baotailong New Materials mit 4,93 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baotailong New Materials-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,44 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,66 CNH um 22,67 Prozent darunter liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 2,83 CNH um 6,01 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Aktie sowohl auf Basis der letzten 200 Handelstage als auch der letzten 50 Handelstage ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Baotailong New Materials-Aktie hin. In den letzten zwei Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Jedoch ergeben sich auch drei Handelssignale, von denen eines als "Gut" und zwei als "Schlecht" eingestuft werden. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baotailong New Materials mit 262,46 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Neutralbewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien zeigt, dass die Aktie weder über- noch unterbewertet ist.