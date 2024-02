Das war es für Astrix Networks!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Memex war in den vergangenen Tagen neutral, so die Anleger. Positive Themen dominierten an fünf Tagen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen, die die Anleger diskutierten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % für Memex, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,92 % (Branche: Software). Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Memex liegt bei 17, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 42,16 (Branche: Software) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird Memex daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in Bezug auf Memex zu verzeichnen war. Aus diesem Grund wird die Aktie in diesem Bereich mit "Schlecht" bewertet. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Memex daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.