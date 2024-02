Das war es für Asos!

Weitere Suchergebnisse zu "Asos":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Asos beträgt das aktuelle KGV 24, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt ein KGV von 21 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Asos damit aktuell überbewertet und erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung.

Ein weiteres Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Asos. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 64,52 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Hingegen liegt der RSI25 bei 73,58, was darauf hindeutet, dass Asos hier überkauft ist. Insgesamt wird das Wertpapier daher als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Asos ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Darüber hinaus wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Asos aufgegriffen. In der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Somit wird Asos aus Anlegersicht als "Gut" bewertet, während es aufgrund des RSI und der fundamentalen Gesichtspunkte als "Schlecht" eingestuft wird.