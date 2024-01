Das war es für Asos!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Die Asos-Aktie hat derzeit einen RSI-Wert von 82,17, was als „überkauft“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, hat einen Wert von 58,28 und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Asos-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 430,83 GBP, während der Aktienkurs bei 367,6 GBP liegt, was einer Abweichung von -14,68 Prozent entspricht. Auch der GD50 beträgt 394,1 GBP, was einem Abweichung von -6,72 Prozent entspricht. Insgesamt ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Schlecht" einzustufen.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monat zunehmend schlechter wurde, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Jedoch wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammen ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für die Asos-Aktie.

Im Branchenvergleich hat die Asos-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -17,04 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -19,15 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von ähnlichen Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche dar. Auch im Vergleich zum gesamten "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor unterperformt die Asos-Aktie um 20,59 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.