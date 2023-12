Das war es für Anhui Guangxin Agrochemical!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiges Instrument zur Beurteilung von Aktien. In den sozialen Medien war kürzlich die Aktie von Anhui Guangxin Agrochemical Gegenstand positiver Diskussionen, was zu überwiegend positiven Meinungsäußerungen führte. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Aspekten des Unternehmens. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" erzielte die Aktie von Anhui Guangxin Agrochemical im letzten Jahr eine Rendite von -29,37 Prozent, was 21,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,26 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 21,11 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Anhui Guangxin Agrochemical liegt bei 97,87, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 73 und signalisiert ebenfalls eine überkaufte Situation, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Guangxin Agrochemical-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 19,36 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,35 CNH deutlich darunter liegt (-25,88 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 16,41 CNH, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-12,55 Prozent). Insgesamt wird die Aktie daher auch in der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.