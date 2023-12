Das war es für Angus Energy!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Im Fall von Angus Energy betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 61,9 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 55,21, was ebenfalls zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten weist Angus Energy ein KGV von 63,75 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 9,14 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung bei Angus Energy in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was die Einschätzung "Neutral" bestätigt.

In Bezug auf die technische Analyse ist Angus Energy derzeit -5,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -42,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.