Das war es für Amerigo!

Die Bewertung einer Aktie basiert nicht nur auf Finanzkennzahlen, sondern auch auf der Analyse des Sentiments und des Buzzes im Internet. In Bezug auf Amerigo zeigte die Diskussionsintensität eine starke Veränderung, da die Aktivität deutlich abnahm, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Amerigo.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Amerigo derzeit mit 9,92 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 3,67 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Aufgrund dieser Differenz von +6,25 Prozent erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Amerigo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (44,44 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (41,67 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Amerigo eher neutral diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Amerigo auf der Grundlage dieser Analyse eine "Schlecht"-Einstufung, eine "Gut"-Einschätzung für die Dividendenpolitik, sowie "Neutral"-Bewertungen für den RSI und das Anleger-Sentiment.