An alle Summit Midstream-Anleger!

An der Börse notiert die Aktie Summit Midstream am 27.06.2023, 13:25 Uhr, mit dem Kurs von 15.62 USD. Die Aktie der Summit Midstream wird dem Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas" zugeordnet.

Die Aussichten für Summit Midstream haben wir anhand 5 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Summit Midstream-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Buy", 1 "Hold" und 1 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Summit Midstream-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Summit Midstream vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 21 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 34,44 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (15,62 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Summit Midstream somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Summit Midstream auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Summit Midstream in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Buy". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Summit Midstream hinsichtlich der Stimmung als "Buy" eingestuft werden muss.

3. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Summit Midstream heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 80,09 Punkten, zeigt also an, dass Summit Midstream überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Sell"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Entgegen dem RSI7 ist Summit Midstream hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Zusammen erhält das Summit Midstream-Wertpapier damit ein "Sell"-Rating in diesem Abschnitt.

