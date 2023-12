Das war es für Alibaba!

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Einschätzungen für Aktien maßgeblich beeinflussen. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung spielen hierbei eine entscheidende Rolle. In Bezug auf Alibaba wurde eine langfristig unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was insgesamt zu einem "Schlecht" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Aus fundamentaler Sicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alibaba bei 9,57, was unter dem Branchendurchschnitt (76 Prozent) liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich dies in den letzten Tagen geändert. Die Diskussionen der Anleger waren verstärkt von negativen Themen geprägt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf Basis historischer Daten ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Alibaba bei 84,34 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 71,85 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,81 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 76,58 HKD eine negative Entwicklung von -6,18 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine eher negative Gesamtbewertung für Alibaba aufgrund der geringen Diskussionsintensität in den sozialen Medien, der positiven fundamentalen Kriterien und der negativen technischen Analyse.