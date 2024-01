Das war es für Agenus /DE!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Agenus beträgt der RSI 26,67 und wird daher als "Gut" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 58,93 und wird somit als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Agenus daher ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Agenus mit 0% unter dem Branchendurchschnitt von 2,46% im Bereich Biotechnologie. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Agenus haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde sogar eine abnehmende Aufmerksamkeit festgestellt. Daher erhält Agenus in diesem Bereich eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Agenus bei 1,22 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,66 USD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -45,9%, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 liegt bei -8,33%, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Agenus daher die Gesamtnote "Schlecht".