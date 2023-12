Das war es für Adveritas!

Die Stimmung unter den Anlegern bei Adveritas in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die zur Gewinnung eines weiteren Bewertungsfaktors für die Aktie ausgewertet wurden. Es wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Somit ergibt sich für die Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adveritas-Aktie laut trendfolgender Indikatoren sowohl den 50- als auch den 200-Tages-Durchschnitt nicht erreichen konnte. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,05 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,046 AUD liegt, was einer deutlichen Abweichung von -8 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,05 AUD über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Adveritas basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Adveritas wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergibt eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinsichtlich der Rate der Stimmungsänderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Adveritas in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Ein prominenter Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen auf einen Zeitraum von 7 Tagen und wird zwischen 0 und 100 eingestuft. Der RSI der Adveritas zeigt ein Niveau von 70, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, steht bei 58,82 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".