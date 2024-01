Das war es für Acro Biomedical Co Ltd!

Die Acro Biomedical hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 0,105 USD erreicht, was einem Rückgang von 44,74 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -94,07 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Acro Biomedical bei 0 %, was einen geringeren Ertrag von 89,56 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge und Diskussionen über Acro Biomedical. Die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Acro Biomedical liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Dies gilt sowohl für den RSI auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

