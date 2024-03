Das war es für AUTO1 Group!

Die Stimmung und die Diskussionen um die Auto-Aktie haben sich im vergangenen Monat verändert. Die Anlegerstimmung hat sich stark eingetrübt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erhielt vermehrt Aufmerksamkeit von Anlegern, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit erhält die Auto-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigte, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Bewertung von "Neutral" führte. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab drei berechnete Signale (2 "Schlecht", 1 "Gut"), wodurch sich insgesamt eine Bewertung von "Schlecht" auf der Ebene der Handelssignale ergab. Insgesamt wird die Stimmung bezüglich der Auto-Aktie als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Auto-Aktie der letzten 200 und 50 Handelstage betrachtet. Beide Werte lagen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Somit wird die Auto-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde verwendet, um festzustellen, ob die Auto-Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage ergab eine Bewertung von "Gut", da das Wertpapier als überverkauft gilt. Der RSI der letzten 25 Handelstage führte zu einer abweichenden Bewertung von "Neutral", da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Auto-Aktie.