Das war es für AUTO1 Group!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Bei Auto liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 84,81 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Auto-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass Auto weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs, dass der GD200 des Wertes in Höhe von 7,03 EUR verläuft, während der Kurs der Aktie (3,885 EUR) um -44,74 Prozent über diesem Trendsignal liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Ebenso liegt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage bei 5,49 EUR, was einer Abweichung von -29,23 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Bewertung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Auto in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt negativ, basierend auf Auswertungen der vergangenen beiden Wochen. Negative Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "Schlecht" führt. Darüber hinaus wurden 3 Schlecht- und 5 Gut-Signale aus den sozialen Medien analysiert, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Bereich hat die Aktie von Auto eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt und auch eine positive Rate der Stimmungsänderung, wodurch sie insgesamt als "Gut"-Wert eingestuft wird.