Das war es für ARC Worldwide!

Die Rm-Aktie verzeichnet einen aktuellen Kurs von 0,25 USD, was einem negativen Abstand von -66,22 Prozent vom GD200 (0,74 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, steht bei 0,48 USD, was einem Abstand von -47,92 Prozent entspricht, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Rm-Aktie als "Schlecht" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorbrachte. Daher erhält Rm in diesem Bereich die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Rm daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Rm beträgt aktuell 89,47 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt weder überkauft noch überverkauft an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Rm für diesen Punkt mit "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich liegt die Rm-Aktie mit einer Rendite von 1 Prozent mehr als 146 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"). Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 238,76 Prozent verzeichnet, liegt Rm mit 237,76 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.