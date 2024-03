Das war es für ABOUT YOU Holding!

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

Die Diskussionen um das Unternehmen About You auf den sozialen Medien spiegeln die Stimmung der Anleger wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen positive Meinungen, während in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Die Anlegerstimmung bezüglich der Aktie von About You wird als angemessen bewertet.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die About You-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der About You-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs von 4,38 EUR deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 4,83 EUR liegt. Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage zeigt jedoch einen positiveren Trend, wodurch die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von About You liegt bei 76,09 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Aktie als "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.