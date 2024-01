Das war es für 2G Energy!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für 2g Energy sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 69,34 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 62,77 Punkten im neutralen Bereich, wodurch die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet wird.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Sektors "Industrie" hat 2g Energy im letzten Jahr eine Rendite von -8,05 Prozent erzielt, was 13,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 6,17 Prozent, und 2g Energy liegt aktuell 14,23 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Hinsicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt das KGV von 2g Energy mit 5,87 deutlich niedriger als das der vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" (31,42). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Indikator verwendet. Der GD200 des Wertes liegt bei 24,24 EUR, während der Kurs der Aktie (20,45 EUR) um -15,64 Prozent darüber liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 22,42 EUR, was einer Abweichung von -8,79 Prozent entspricht, und somit auch zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" basierend auf der technischen Analyse.