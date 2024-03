Das war ein Schlag: Super Micro Computer!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Super Micro Computer hat die Börsen in einer unfassbaren Weise überrascht und eigentlich auch überrollt. Der KI-Titel gewann am Montag in den ersten Handelsstunden gleich gut 13 %. Die Aktie hat damit einen Allzeitrekord im Visier und auch die runde Marke von 1.000 Euro als nächstes Ziel im Auge.

Die Kurse sind vor allem deshalb gestiegen, weil das Papier im S&P 500, dem größt denkbaren Index aus den USA, aufgenommen wird. Die großen Investoren, die beispielsweise ETFs anbieten, werden die Aktie kaufen müssen. Das treibt die Nachfrage an.

Die Nachfrage ist mal wieder eminent!

Die Nachfrage ist ohnehin eminent gestiegen. Allein am 4.3. sind die Volumina schon in den ersten Stunden im Vergleich zu den vorhergehenden Tagen durch die Decke gegangen. Das hilft der Aktie, die sich im KI-Boom auch gegen die Konkurrenz um Aufmerksamkeit wehren muss. Alle Welt sieht zu Nvidia. Der Boom bei Super Micro Computer ist mittlerweile ebenso groß. Allein seit Anfang des Jahres ging es für die Aktie um gut 216 % aufwärts – noch vor dem Montag.

Analysten warnen im übrigen davor, die Aktie sei überbewertet. Irren die Analysten einfach?

