wallstreet:online-Aktie: Uwe Lüders tritt in den Vorstand ein

Die Smartbroker AG erweitert die Führungsspitze: Uwe Lüders tritt in den Vorstand ein * Ehemaliges Vorstandsmitglied der Raisin Bank wird Chief Risk Officer und Chief Financial Officer bei der Tochtergesellschaft Smartbroker Holding AG * Weitere Stärkung der internen Strukturen in Vorbereitung auf die neue Handelsplattform Smartbroker 2.0 Berlin, 1. September 2022 Die Smartbroker AG (vormals wallstreet:online capital AG, die 'Gesellschaft';… Hier weiterlesen