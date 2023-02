Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

Die Dividendenstrategie hat sich bei Anlegern als lohnendes Konzept erwiesen, da sie regelmäßige Einkommensströme generieren kann, die zur Finanzierung von Lebenshaltungskosten oder zur Wiederanlage verwendet werden können.

Im DAX, dem deutschen Leitindex, gibt es eine Reihe von Unternehmen, die attraktive Dividenden ausschütten. Doch welches ist das wahrscheinlich beste Dividendenunternehmen aus dem DAX?

Nun, dazu gibt es keine eindeutige Aussage. Schließlich gibt es viele Faktoren, die auf gute Dividendenaktien hindeuten.

Ist es ein langer Ausschüttungszeitraum, eine hohe Dividendenrendite oder ein hohes Dividendenwachstum, das zum Titel „die wahrscheinlich beste Dividendenaktie aus dem DAX“ führt? Zu jedem Sachverhalt würde jeweils ein anderes Unternehmen als Gewinner auserkoren.

Die wahrscheinlich beste Dividendenaktie aus dem DAX!

Die Deutsche Telekom (WKN: 555750) könnte dabei ein starker Kandidat für den Titel des besten Dividendenunternehmens im DAX sein. Die Aktie dürfte dabei aus aktueller Sicht vor allem durch eine Mischung aus Rendite und Wachstum überzeugen.

Blickt man in die Zukunft, so dürfte auch das Thema Dividendenwachstum bei der Bonnern mehr Kontinuität erfahren. Aber konzentrieren wir uns einmal auf die Fakten, die zum Titel „die wahrscheinlich beste Dividendenaktie aus dem DAX“ führen können.

Das Geschäftsmodell der Deutschen Telekom AG ist auf die Bereitstellung von Telekommunikationsdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden ausgerichtet. Dazu gehören Dienstleistungen wie Festnetztelefonie, Internet und Mobilfunk. Das Unternehmen bietet auch IT-Lösungen und Unternehmenskommunikationslösungen für größere Unternehmen und Organisationen an.

Der Grundstein für den heutigen Erfolg wurde jedoch im Jahr 2013 mit der Übernahme von Voicestream gelegt. Aus dem damaligen Sanierungsfall hat sich durch ein keckes Marketing und Übernahmen der wertvollste Mobilfunkanbieter der Welt entwickelt. Aktuelle Kapitalisierung: 180 Mrd. US-Dollar. Der Deutschen Telekom werden etwas mehr als die Hälfte dieses Wertes zugeschrieben. Zum Vergleich: Die eigene Kapitalisierung der Bonner liegt bei gerade einmal etwas über 100 Mrd. US-Dollar.

Dividende der Deutschen Telekom

Die Deutsche Telekom hat in den letzten Jahren kontinuierlich Dividenden an ihre Aktionäre ausgeschüttet und besitzt eine lange Tradition im Dividendenbereich. So betrug die Dividende in den letzten Jahren jährlich rund 0,60 Euro pro Aktie. Dabei gab es zahlreiche Jahre mit höheren Dividenden und auch Jahre mit Dividendenkürzungen.

Das Unternehmen besitzt auch eine relativ solide Finanzlage, was es ermöglicht, seine Dividendenstrategie aufrechtzuerhalten und Dividendenzahlungen weiter zu erhöhen. Besonders die Entwicklungen rund um die Tochter T-Mobile US sorgen für starken Rückenwind.

Progressiv geht das Management daher mit zukünftigen Dividendenzahlungen um. Frühzeitig wurde die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 auf 0,70 Euro je Anteilsschein erhöht.

Der Analystenkonsens sieht zudem jährlich weitere Steigerungen auf 1,03 Euro je Aktie im Geschäftsjahr 2026 vor. Konkret würde das in vier Jahren einer gesamten Erhöhung von 47 % entsprechen.

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt bei einem Aktienkurs von 20,13 Euro knapp 3,5 % (Stand: 6.2.23). Der Wert ist zwar nicht besonders hoch, besonders niedrig ist er jedoch auch nicht.

Fazit zur wahrscheinlich besten Dividendenaktie aus dem DAX

Die Deutsche Telekom ist ein möglicherweise attraktives Investment aufgrund ihrer Wachstumsperspektiven durch ihre Tochtergesellschaft T-Mobile US. Sie hat sich zu einem führenden Mobilfunkanbieter in den USA entwickelt und bietet für sich genommen schon ein starkes Wachstumspotenzial.

Durch die Übernahme von Sprint hat T-Mobile US seine Netzabdeckung verbessert und kann jetzt ein größeres Kundensegment ansprechen. Darüber hinaus investiert die Deutsche Telekom in neue Technologien, insbesondere in den Bereichen 5G und Internet of Things (IoT), was zu zusätzlichen Wachstumschancen führen kann.

Frank Seehawer besitzt Aktien der Deutschen Telekom. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2023