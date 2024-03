Die vorläufigen Zahlen von Nagarro für das Geschäftsjahr 2023 zeigen eine stabile Entwicklung und ein Umsatzwachstum von 6,5 %

München, 13. März 2024 (ots/PRNewswire) -Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, gab heute seine vorläufigen, ungeprüften Finanzzahlen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2023 bekannt. Der Umsatz stieg im Jahr 2023 auf 912,0 Mio. € bei einer Prognose von 915 Mio. € und im Vergleich zu 856,3 Mio. € im Jahr 2022, was einem Wachstum von 6,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gross Profit und das bereinigte EBITDA wurden im Laufe des Jahres durch überschüssige Kapazitäten infolge schwächeren Wachstums beeinträchtigt. Der Gross Profit lag im Jahr 2023 bei 235,5 Mio. € und damit unter dem Wert von 247,1 Mio. € im Jahr 2022. Die Gross Margin lag im Jahr 2023 bei 25,8 % gegenüber der Prognose von 26 % und 28,9 % im Jahr 2022. Das bereinigte EBITDA lag im Jahr 2023 bei 125,9 Mio. €, verglichen mit 148,5 Mio. € im Jahr 2022. Die bereinigte EBITDA-Marge lag im Jahr 2023 bei 13,8 % gegenüber der Prognose von 13 % und gegenüber 17,3 % im Jahr 2022. Das EBITDA lag im Jahr 2023 bei 123,2 Mio. €, verglichen mit 145,6 Mio. € im Jahr 2022.Nagarro verfügte Ende 2023 über liquide Mittel in Höhe von 109,0 Mio. € gegenüber 110,2 Mio. € zum Jahresende 2022. Das Unternehmen beschäftigte zum 31. Dezember 2023 18.413 Fachkräfte.Manas Human, Co-Founder, sagte: "Das Jahr endete mit einem stabileren Nachfrageumfeld als wir es in der Zeit davor erlebt haben. Die Ergebnisse des vierten Quartals wurden durch weniger Arbeitstage und Effekte zum Jahresende beeinflusst, aber auch durch unsere fortgesetzten Bemühungen, Überkapazitäten schrittweise abzubauen. Als Unternehmen fühlen wir uns sehr gut gerüstet, um von den sich verbessernden wirtschaftlichen Bedingungen zu profitieren, sobald diese eintreten. Wir freuen uns, dass wir weiterhin die Loyalität und das Vertrauen unserer geschätzten Kunden genießen."Nagarro plant, seinen geprüften Geschäftsbericht für 2023 am 16. April 2024 zu veröffentlichen.Rechtlicher HinweisDie in diesem Dokument enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Sie enthalten vorläufige, ungeprüfte Zahlen und zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements von Nagarro basieren. Gross Profit, Gross Margin, bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge sind Nicht-IFRS-/Nicht-GAAP-Kennzahlen. Diese und andere Nicht-IFRS-/Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten nicht als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen verstanden werden, die gemäß IFRS oder anderen Rechnungslegungsstandards ermittelt wurden.Über NagarroNagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, bewegliche, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine "Fluidic Enterprise"-Vision aus. Nagarro beschäftigt über 18.000 Mitarbeitende und ist in 36 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.comLogo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/3850575/Nagarro_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-vorlaufigen-zahlen-von-nagarro-fur-das-geschaftsjahr-2023-zeigen-eine-stabile-entwicklung-und-ein-umsatzwachstum-von-6-5--302087884.htmlPressekontakt:Gagan Bakshi | gagan.bakshi@nagarro.com | +91 997 185 5664Original-Content von: Nagarro, übermittelt durch news aktuell