Das von IFF mitorganisierte Jahrestreffen drängt auf eine Reform der multilateralen Organisationen, um globale Herausforderungen besser bewältigen zu können

Marrakesch, Marokko (ots/PRNewswire) -Die Stärkung der Rolle der bestehenden multilateralen Entwicklungsbanken (MDBs) und Organisationen wie dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltbank und den Vereinten Nationen wird der Welt helfen, globale Herausforderungen besser zu bewältigen, forderten die Diskussionsteilnehmer am Dienstag im nordafrikanischen Marokko im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf dem vom International Finance Forum (IFF) mitorganisierten "Marrakesch 2023 Jährlichen Meeting".Renommierte Podiumsteilnehmer des Treffens, die Leiter oder ehemalige Leiter von MDBs wie dem IWF und der Weltbank waren, forderten eine Stärkung der internationalen Zusammenarbeit, um globale Herausforderungen zu lösen, einschließlich der Klimakrise, globaler Ungleichheit und Armut.Die Managing Director des IWF, Kristalina Georgieva, die die Podiumsdiskussion eröffnete, sagte, die Welt müsse zusammenkommen, um die globalen Herausforderungen zu lösen, "sonst werden wir Schwierigkeiten haben".Sie betonte die Notwendigkeit, den globalen Norden und den globalen Süden in einer schnell alternden Welt zusammenzubringen, in der Afrika in naher Zukunft der einzige Kontinent sein wird, der eine demografische Dividende haben wird.Masood Ahmed, Mitglied des Beratenden Ausschusses des IFF, Präsident des Center for Gobal Development (CGD), forderte praktische Ansätze zur Lösung gemeinsamer globaler Herausforderungen unter Berücksichtigung der geopolitischen Spannungen."Wir müssen dort mit der Zusammenarbeit beginnen, wo es notwendig ist, einschließlich der Klimakrise und der Pandemie", sagte Ahmed.Trotz des zunehmenden Risikos der Fragmentierung funktioniert der Multilateralismus nach wie vor und sei der bessere Weg zur Lösung globaler Herausforderungen, sagte Bo Li, Stellvertretender Managing Director des IWF.Li hält die Stärkung der bestehenden MDBs für sinnvoller als eine komplette Neugestaltung."Wir riskieren, das Vertrauen zu verlieren, wenn wir uns nicht anpassen und stärken", sagte Li.Axel Weber, Vorstandsmitglied des IFF und Präsident des Center for Financial Studies an der Goethe-Universität, ist der Meinung, dass sich internationale Institutionen organisch anpassen und verändern sollten, um sich globalen Herausforderungen anzupassen.Weber schlug vor, dass MDBs wie der IWF "Klima-Ziehungsrechte" einrichten sollten, um Gelder für gefährdete Länder zur Bekämpfung der Klimakrise bereitzustellen. Ebenso plädierte er dafür, dass die Weltbank ein "Klimakapital" einrichten sollte, um klimagefährdete Länder zu unterstützen.Die Finanzierung ist der Schlüssel zur Lösung globaler Probleme. Die Diskussionsteilnehmer sind der Meinung, dass die Stärkung der Rolle der MDBs dazu beitragen wird, den politischen Willen zur Lösung der Finanzierungsprobleme zu finden."Wir brauchen globale politische Anführer, die bereit sind, zu investieren und Klimaprobleme zu lösen", sagte Dany Alexander, Vizepresident für Politik und Strategie bei der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).Ahmed von CGD ist der Meinung, dass eine Stärkung der MDBs wie des IWF machbar ist. "Wir haben noch nicht den Wendepunkt erreicht, an dem Politiker denken, handeln zu müssen. Bis wir diesen Punkt erreicht haben, wird die Finanzierung nur stückweise erfolgen."Weber argumentierte, dass zur Erreichung der Klimaziele bis 2050 globale Investitionen in Höhe von 120 Billionen erforderlich sein werden, die von Industrieländern aufgebracht werden müssen.Weber ist der Meinung, dass die Verstärkung des privaten Sektors nicht zu Lasten des öffentlichen Sektors gehen sollte.Vera Songwe, Vorstandsmitglied des IFF, Vorsitzende und Gründerin der Liquidity and Sustainability Facility, ist der Meinung, dass die Regeln für den Schuldenrahmen geändert werden sollten, um eine bessere Finanzierung zu ermöglichen.Sie rief auch dazu auf, den privaten Sektor zur Finanzierung heranzuziehen, was "das Spiel verändern" werde.Die Podiumsdiskussion wurde gemeinsam vom IFF, dem Bretton Woods Committee und dem Center for Global Development organisiert und von Martin Wolf, dem Chief Economics Commentator bei der Financial Times, moderiert.