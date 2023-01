vivoreal erwirbt Bürogebäude in Wien Simmering von HIH Invest Real Estate

Wien (ots) -OTTO Immobilien vermittelt erfolgreichDas österreichische Family Office vivoreal hat ein Bürogebäude in der Simmeringer Hauptstraße 47-49 in Wien vom Fund- und Investmentmanager HIH Invest Real Estate (HIH Invest) erworben. Das 2007 errichtete Gebäude umfasst insgesamt knapp 13.000 m² vermietbare Fläche sowie über 100 Tiefgaragen-Stellplätze und ist vollständig vermietet; Hauptmieter ist das BBRZ - Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum. Durch die Lage direkt neben der U-Bahn-Station „Zippererstraße“ (U3) und die Nähe zur A23 verfügt die Liegenschaft über eine ausgezeichnete Verkehrsanbindung. Das auf Gewerbeobjekte spezialisierte Family Office konnte sein Portfolio somit um eine seiner Wachstumsstrategie entsprechende Liegenschaft erweitern. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart.„Wir freuen uns, unser Portfolio mit dem Erwerb dieser Liegenschaft um ein bestens etabliertes Gebäude im Zentrum eines aufstrebenden Bezirks zu erweitern. Der Erwerb ist ein starkes Zeichen dafür, dass Transaktionen trotz herausforderndem Marktumfeld durch die Zusammenarbeit mit verlässlichen Partnern möglich sind“, betont Vivian-Thomas Wabitsch, Geschäftsführer vivoreal.Die HIH Invest, ein europaweit tätiger Fund- und Investmentmanager mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland, hatte die Liegenschaft 2012 für einen geschlossenen Fonds erworben und erfolgreich bewirtschaftet.„Nach einer mehr als zehnjährigen Haltedauer konnten wir das Büroobjekt im Rahmen unserer Planungen erfolgreich verkaufen. Wir freuen uns, mit dem Familiy Office vivoreal einen Käufer gefunden zu haben, der über eine erstklassige Expertise des Wiener Büromarkts verfügt“, erläutert Sebastian Pende, Niederlassungsleiter Wien der HIH Invest, den Verkauf.„Büroobjekte stellen gerade im aktuellen Marktumfeld das Rückgrat des gewerblichen Immobilienmarktes dar. Die Transaktion einer großvolumigen Liegenschaft zeigt erneut die Stabilität des lokalen Marktes, unterstreicht aber auch die Bedeutung von Privatinvestoren im aktuellen Umfeld“, betont Christoph Lukaschek, Leiter Investment OTTO Immobilien, dem österreichischen Partner von Knight Frank.Über vivoreal GruppeDie vivoreal Gruppe ist ein Wiener Immobilieninvestor, welcher sich auf Büroimmobilien spezialisiert hat und in diesem Marktsegment jährlich ein Wachstum zwischen 20-50 Millionen Euro verzeichnet. Das Portfolio der vivoreal Gruppe zeichnet sich durch zentrale Lagen und bonitätsstarke Hauptmieter aus und befindet sich überwiegend in Wien.Über HIH Invest Real EstateDie HIH Invest Real Estate (HIH Invest) ist einer der führenden Investmentmanager für Immobilien in Deutschland und in Europa. Wir finden, entwickeln und steuern Immobilien und Investments mit zukunftsgerichtetem Blick im Sinne unserer Kunden. Die jahrzehntelange Erfahrung, die Nähe zu Immobilienmärkten und die enge Vernetzung ermöglichen es uns, Immobilienchancen aufzudecken und in der richtigen Marktphase schnell umzusetzen.Rund 260 institutionelle Kunden vertrauen der HIH Invest ihre Kapitalanlagen an. Ihnen stehen unsere Spezialisten aus den Bereichen Strukturierung, Produktentwicklung, Immobilienmanagement und Marktentwicklung zur Verfügung, um für sie passende Investmentlösungen zu entwickeln.Die HIH Invest ist an zehn Standorten europaweit vertreten. Als Teil der HIH-Gruppe decken wir die Wertschöpfungskette einer Immobilieninvestition vollständig mit eigenen Kapazitäten ab. Das frühzeitige Erkennen von Marktveränderungen, die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen und zukunftsgerichtetes digitales Management sind Teil unserer Unternehmensphilosophie.Aktuell werden Assets mit einem Volumen von 17,5 Milliarden Euro in 89 Fonds verwaltet.www.hih-invest.deÜber OTTO ImmobilienOTTO Immobilien zählt mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den großen privaten, unabhängigen und vom Eigentümer geführten Immobilienberatern Österreichs. Das Unternehmen ist seit mehr als 65 Jahren erfolgreich am Wiener Markt und bietet sämtliche Bereiche der Immobiliendienstleistung an: den Verkauf und die Vermietung, die Verwaltung und Bewertung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. OTTO Immobilien ist ein traditionell mit Wien verwurzeltes Unternehmen – aber mit globalen Perspektiven: seit 2011 ist Knight Frank, der weltgrößte private Immobilienberater, ein starker internationaler Kooperations-Partner.www.otto.atPressekontakt:Katharina Scheidl-AzizPresse und KommunikationOtto Immobilien GmbHRiemergasse 8, 1010 WienT +43 1 512 77 77-336M +43 650 350 90 36k.scheidl@otto.atwww.otto.atOriginal-Content von: Otto Immobilien GmbH, übermittelt durch news aktuell