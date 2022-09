Die versprochene Megarendite von der Dame am Telefon ...

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, vergangene Woche bekam ich einen Telefonanruf der Sorte, von der ich dachte es gäbe diese eigentlich in Zeiten des Internets und Social Media nicht mehr: „Hallo Herr Scherbaum, haben Sie Interesse an einer Anlageberatung über Top-Aktien?“ Eigentlich wimmle ich so etwas immer schnell ab und bitte freundlich darum, aus dem Verteiler genommen...