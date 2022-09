Bonn/Berlin (ots) -Anlässlich des Arbeitgebertages 2022 sagte Frank Werneke, Vorsitzender der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), dem Sender phoenix: "Wir müssen solidarisch durch diesen Herbst und diesen Winter kommen. Und deshalb braucht es da, wo Tarifverhandlungen stattfinden, angemessene Tariflohnsteigerungen, die die Reallöhne sichern. Da wo derzeit keine Tarifverhandlungen stattfinden, ist es richtig, auf das, was jetzt die Bundesregierung vorschlägt, zurückzugreifen. Nämlich zusätzliche Zahlungen, die dann auch steuerfrei sind. Jetzt ist Mut gefordert!" Es gebe eine ganze Reihe von Branchen, in denen die Lohntarifverträge bis weit ins nächste oder gar übernächste Jahr abgeschlossen worden seien, was Tarifsteigerungen ausschließe. In diesen Fällen seien die Arbeitgeber gefordert, zusätzliche Einmal-Zahlungen zu leisten, um die Kaufkraft der Menschen sicherzustellen, da eine angemessene Bezahlung der Beschäftigten wichtig für die Volkswirtschaft sei. Das betreffe unter anderem auch den Tarifvertrag für die Beschäftigten der Länder, worunter Polizistinnen und Polizisten sowie Lehrerinnen und Lehrer fallen. Bei der abgabenfreien Inflationsprämie von maximal 3.000 Euro, wie sie das dritte Entlastungspaket der Bundesregierung vorsieht, sieht Werneke auch Schwachstellen: "Die Abgabenfreiheit finde ich durchaus problematisch, weil sie das Finanzierungsdefizit zum Beispiel der gesetzlichen Krankenkassen noch einmal verstärken wird und das bezahlen wir dann alle mit höheren Krankenkassenbeiträgen." Die Steuerbefreiung sei aber angemessen, so der Gewerkschaftsvorsitzende bei phoenix.Das ganze phoenix tagesgespräch mit Frank Werneke sehen Sie hier: https://www.youtube.com/watch?v=IAW6VXJNHoMPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell