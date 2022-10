München (ots) -Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. wirbt anlässlich der Medientage München dafür, neue Digitaltechnologien wie das Metaverse tiefer in Unternehmen zu integrieren. "Unser Anspruch muss es sein, die Technologie in die Breite zu tragen und ihr enormes ökonomisches Potenzial voll auszuschöpfen. Das ist ein wichtiger Baustein für die langfristige Zukunftssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandorts", erklärt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt.Bei einer von der vbw unterstützen Paneldiskussion im Rahmen der Medientage München diskutieren Unternehmensvertreter*innen, wie neue Digitaltechnologien in der Praxis in die Wertschöpfungskette der Unternehmen eingebracht werden können. "Das Metaverse bietet für die Betriebe vielfältige Möglichkeiten: So können mit Hilfe digitaler Zwillinge maschinelle Prozesse simuliert oder Wartungsarbeiten vereinfacht werden. Virtuelle Produktvorstellungen oder Aus- und Weiterbildungsinhalte steigern die Effizienz und senken gleichzeitig Kosten", erläutert Brossardt im Vorfeld des vbw Panels.Das Metaverse ist ein virtueller Raum, in dem die Nutzer über virtuelle Charaktere, sogenannte Avatare, miteinander oder mit Objekten interagieren können. "Das Metaverse bringt reale und virtuelle Welt zusammen. Aktuell befinden wir uns noch in einer frühen Phase der Technologie, in der wir das gesamte Potenzial für die Wirtschaft sicher noch nicht abschätzen können. Aber klar ist: Wir müssen jetzt die Weichen dafür stellen, dass unsere Unternehmen nicht nur den Schritt in die virtuelle Welt gehen, sondern dort auch im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig bleiben", mahnt Brossardt.Um die Technologie in die Breite zu tragen, muss aus Sicht der vbw auf verschiedenen Feldern angesetzt werden. "Wir brauchen insbesondere eine gezielte Förderung, einen breiten Wissenstransfer und gute Vorbilder. Auch die Rahmenbedingungen müssen stimmen: Das Metaverse ist wie nahezu alle Bereiche der Digitalisierung von der Qualität der digitalen Infrastruktur abhängig. Außerdem müssen rechtliche Grauzonen etwa im Bereich Datenschutz und Arbeitssicherheit beseitigt werden", so Brossardt abschließend.Weitere Information zur Paneldiskussion "Metaverse, NFT, Web3: Integration im Unternehmen- Wie geht das?" finden Sie hier (https://medientage.de/programm/panel/?id=75).Pressekontakt:Maximilian Stoib, Tel. 089-551 78-335, E-Mail: maximilian.stoib@ibw-bayern.deOriginal-Content von: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V., übermittelt durch news aktuell