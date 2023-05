va-Q-tec – Q1 „naja“, soll besser werden. EQT wartet noch auf Kartellbehörden, danach wird va-Q-tec sowieso „zerlegt“.

va-Q-tec Aktie nach einer letztendlich erfolgreichen Übernahmeofferte der schwedischen EQT. Für 26,00 EUR konnte man sich „mehr als 70 % der Aktien sichern. Die Argumente für die Annahme des Angebots haben gewirkt. Gerade nach Gewinnwarnung und „wahrscheinlichen“ Verfehlung der Umsatzprognose für 2022.

Dass dann der Aktienkurs nach Ende der Angebotsphase sich bei 22,00 EUR „eingerichtet hat“, zeigt „erstmal ist die Luft raus“. Bis konkretes zum „Preis“ der abzugebenden Sparte und Pläne für das verbelibende Geschäft kommuniziert werden. Und heute zeigen die Q1-Zahlen der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681), dass man derzeit – nach der Corona-Sonderkonjunktur – erstmal „etwas schwächelt“.

Nichtsdestotrotz sieht man sich auf Kurs in den nächsten Monaten wieder bessere Zahlen zu liefern. Während vor der endgültigen Übernahme der va-Q-tec und der anschliessend geplanten Aufteilung der Gesellschaft in zwei Teile, von denen der grössere auf eine EQT-Tochter verschmolzen werden soll, „nur“ noch die Zustimmung der Kartellbehörden aussteht, zeigt sich die potentiell bei va-Q-tec verbleibende Sparte “ im Bereich der thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen“robust.

Q1-Zahlen lassen Luft nach oben – va-Q-tec merkt den starken Rückgang im „BioNTech“-Geschäft“.

Mit „einen verhaltenen Start“ in das Geschäftsjahr 2023 – so kann man es zusammenfassen. Der Umsatz in Q1 2023 sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um -3 % von 28,0 Mio EUR auf 27,2 Mio EUR. Der Rückgang wurde dabei maßgeblich durch das abflauen des BioNTech-Geschäfts verursacht – COVID 19-Impfstofftransporten machen nur noch 7 % des Konzernumsatzes aus (Vorjahresquartal 21%).

Das bereits um Kosten im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot durch EQT Private Equity bereinigte EBITDA verringerte sich gegenüber dem Vorjahresquartal auf 1,1 Mio EUR gegenüber 3,9 Mio EUR in Q1 2022 (-72 %). Damit belief sich die EBITDA-Marge auf 4 % bezogen auf die Gesamterträge (Q1 2022: 13 %). Und das EBIT lag bei Minus 3 Mio EUR, nach Plus 136 TEURO im Vorjahresquartal. Die Umsatz- und Ergebnisentwicklung soll im Jahresverlauf nach Erwartung des Vorstands wieder an Dynamik gewinnen.

Produktgeschäft – Verkauf von Vakuumisolationspaneelen und Phase Change Materials- Top.

Wachstum von 28% im Q1 2023 auf 7,0 Mio EUR im Produktgeschäft, Aber im Geschäftsbereich Systeme (Verkauf von thermischen Verpackungssystemen) sank der Umsatz gegenüber dem durch Corona-Impfstofftransporte starken Vorjahresquartal von 8,8 Mio EUR um -14 % auf 7,6 Mio EUR. Für den weiteren Jahresverlauf wird eine deutliche Belebung im Geschäftsbereich Systeme erwartet. Ebenfalls einen Rückgang verzeichnete va-Q-tec im Geschäftsbereich Dienstleistungen. Das Servicegeschäft, welches das Container- und Boxen-Vermietungsgeschäft für den Transport temperatursensibler Güter, mehrheitlich aus dem Pharma- und Biotech-Bereich, umfasst, verzeichnete in Q1 2023 einen Umsatz von 12,2 Mio EUR nach 13,1 Mio EUR im Vorjahreszeitraum (-7 %), der ebenfalls durch Corona-Impfstoff-Transporte stark positiv beeinflusst war. Und mit wachsendem Geschäft solll sich die Ergebnisentwicklung nach Auffassung des Unternehmens wieder normalisieren – wieder schwarze Zahlen.

Operative Fortschritte erklären das Interesse an der va-Q-tec…

Gemeinsam mit der Sartorius AG wurde im Q1/2023 eine Partnerschaft zur Optimierung der Logistik für den Versand von Bulk Drug Substances (BDS) vorangetrieben und im April 2023 verkündet. Dadurch sollen die Potenziale in der TempChain-Logistik künftig noch besser genutzt werden können. Ebenfalls sehr erfreulich entwickelte sich in Q1 2023 der Ausbau des Geschäfts mit der Lebensmittelindustrie im TempChain-Bereich. Mit dem va-Q-tray lassen sich temperaturempfindliche Lebensmittel ohne die Zufuhr von externer Energie mehrere Stunden sicher und temperaturkonstant transportieren und lagern. Zudem ist va-Q-tray durch die Vielfach-Nutzung und die sehr energieeffiziente Wirkungsweise äußerst nachhaltig.

Und zusammanefassend Dr. Joachim Kuhn, CEO der va-Q-tec AG: „Nicht nur aufgrund des weiterhin herausfordernden makroökonomischen Umfelds war die Geschäftsentwicklung von va-Q-tec im ersten Quartal 2023 insgesamt durchwachsen. Auch ein noch sehr stark durch die Impfstofftransporte geprägter Vorjahresvergleich und die Transaktionskosten durch den laufenden Übernahmeprozess einschließlich der kartellrechtlichen Prüfung haben sich negativ auf unser Ergebnis für Q1 2023 ausgewirkt. Trotzdem erweist sich unser Geschäftsmodell weiterhin als robust und bietet großes Potenzial für weiteres Wachstum.

Dies zeigt sich eindrucksvoll am Umsatzplus von 28 % im Produktgeschäft. Hierbei lässt sich festhalten, dass die VIP-Technologie durch die seit dem 1. März 2021 geltenden neuen EU-Energieeffizienzlabel für Kühl- und Gefriergeräte immer wichtiger wird. Darüber hinaus sind wir sehr erfreut über den Ausbau des Geschäfts mit der Lebensmittelindustrie im TempChain-Bereich. Auch in zahlreichen weiteren Bereichen wird va-Q-tec als zuverlässiger Partner geschätzt. Unsere Produkte sind ein wichtiges Puzzlestück in einer Zeit stark steigender Energiepreise und einer immer größeren Notwendigkeit von Energie- und CO₂-Einsparungen.“