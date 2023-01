va-Q-tec – Gewinnwarnung verpufft. Laufendes Übernahmeangebot bestes Gegenmittel.

va-Q-tec Aktie gerade in der laufenden Übernahmephase. EQT bietet 26,00 EUR je Aktie, die Hauptaktionäre spielen mit und jetzt gibt es für zögernde Aktionäre einen möglicherweise guten Grund das Angebot ebenfalls anzunehmen. Obwohl: So ganz überzeugt ist der Markt nicht:

Mit Kursen bei aktuell 24,95 EUR ist „noch etwas Luft“ zu den gebotenen 26,00 EUR, was ein gewisses Zweifeln am Erfolg des Angebots ausdrückt. Eine Erfüllung der genannten Mindestannahmeschwelle von 62,5% des bestehenden Grundkapitals erscheint dennoch machbar. Insbesondere da bereits die 25,8% aller va-Q-tec-Aktien, die die Gründerfamilien der va-Q-tec AG (ISIN: DE0006636681) halten , EQT zugerechnet werden können. Absehbar ist die Reaktion des Kurses bei einem Scheitern des Angebots: Wahrscheinlich ein kräftiger Kurseinbruch wieder in Richtung der vor dem Übernahmeangebot gesehenen Kurse „bei 16,00 EUR“.

Hohes Risiko – mit wohl relativ geringer Wahrscheinlichkeit. Gewinnwarnung gestern Abend macht EQT-Übernahme noch attraktiver.

18:10 Uhr hiess es: „Der Vorstand der va-Q-tec AG (ISIN DE0006636681 / WKN 663668) gibt bekannt, dass die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich nicht eingehalten werden kann. Zu diesem Resultat kommt der Vorstand nach der heutigen Analyse der vorläufigen Geschäftszahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 im Rahmen des laufenden Jahresabschlussprozesses. Demnach wird voraussichtlich die Umsatzprognose von bislang 115 bis 122 Mio. EUR knapp nicht erreicht und die Marge des Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen zum Umsatz (EBITDA-Marge) unter dem Vorjahresniveau liegen.“

Nach Übernahme wäre die va-Q-tec nicht mehr dieselbe – zerlegt.

EQT ist über ihre Mehrheits-Beteiligung an der Envirotainer AB bereits in der Branche engagiert und hat Visionen für die va-Q-tec entwickelt, die mit einer Aufspaltung, böswillig formuliert, Zerschlagung des BioNTech-Partners verbunden sind. Angedacht ist der Zusammenschluss des Service- und System-Geschäfts von va-Q-tec für die Pharmabranche (u.a. BioNTech als Kunde) mit der Envirotainer AB, an der EQT Private Equity bereits eine mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält.

Gleichzeitig soll mit strategischer und finanzieller Unterstützung durch EQT Private Equity das verbleibende Geschäft der va-Q-tec im Bereich der thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen in einer eigenständigen, neuen Gesellschaft langfristig weiterentwickelt und um neue Anwendungsmöglichkeiten für die Vakuumisolationstechnologie erweitert werden. Hierfür ist ein Investment in va-Q-tec im Zuge einer Kapitalerhöhung durch EQT Private Equity geplant.

Wie sähe es aus für die verbliebenen freien Aktionäre aus? Welcher Preis würde für das abzugebende Geschäft an Envirotainer gezahlt oder verrechnet? Ein Hochmass an Unsicherheit für die Aktionäre für ihre zukünftige Beteiligung an „was auch immer“spräche eigentlich für die Annahme des Übernhameangebots. Aber es gab natürlich auch mal „bessere Zeiten“.