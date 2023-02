va-Q-tec – EQT am Ziel. Mehr als nötig – über 70%. Mehr für die verbliebenen Aktionäre möglich?

Zuerst einmal wurde nach Erreichen „von mehr als 70%“ den übriggebliebenen freien Aktionären in einer zweiten Andienungsphase angeboten, noch zum alten Angebot von 26,00 EUR ihre Aktien anzudienen. Eine Chance für all die Aktionäre, die auf eine mögliche Nachbesserung gehofft hatten, falls die ursprünglich angestrebten 62,5% nicht geschafft worden wären.

„va-Q-tec-Aktionäre, die das Übernahmeangebot noch nicht angenommen haben, können ihre Aktien während der weiteren Annahmefrist für EUR 26,00 je Aktie in bar andienen. Die weitere Annahmefrist wird voraussichtlich am 22. Februar 2023 beginnen und am 7. März 2023 um Mitternacht (MEZ) enden.„ (CN der Fahrenheit AcquiCo GmbH, 17.02.2023)

Nach Übernahme wird die va-Q-tec nicht mehr dieselbe sein – zerlegt. Die schwedische EQT ist über ihre Mehrheits-Beteiligung an der Envirotainer AB bereits in der Branche engagiert und hat Visionen für die va-Q-tec entwickelt, die mit einer Aufspaltung, böswillig formuliert, Zerschlagung des BioNTech-Partners verbunden sind. Angedacht ist der Zusammenschluss des Service- und System-Geschäfts von va-Q-tec für die Pharmabranche (u.a. BioNTech als Kunde) mit der Envirotainer AB, an der EQT Private Equity bereits eine mittelbare Mehrheitsbeteiligung hält.



Gleichzeitig soll mit strategischer und finanzieller Unterstützung durch EQT Private Equity das verbleibende Geschäft der va-Q-tec im Bereich der thermischen Energieeffizienz und Thermoboxen in einer eigenständigen, neuen Gesellschaft langfristig weiterentwickelt und um neue Anwendungsmöglichkeiten für die Vakuumisolationstechnologie erweitert werden. Hierfür ist ein Investment in va-Q-tec im Zuge einer Kapitalerhöhung durch EQT Private Equity geplant.

Wäre eine Spekulation auf ein Squeeze-Out „irgendwann“ oder eine erhöhte Prämie, um den Umbau ungestört durchziehen zu können, vorstellbar? Frage der Geduld und Risikoneigung.

Hier müssen sich die „Verweigerer“ klare Fragen stellen und diese für sich selber beantworten: Welcher Preis wird für das abzugebende Geschäft an Envirotainer gezahlt oder verrechnet? Ein Hochmass an Unsicherheit für die Aktionäre für ihre zukünftige Beteiligung an „was auch immer“spräche eigentlich für die Annahme des Übernahmeangebots. Aber es gab natürlich auch mal „bessere Zeiten“. Und wie teuer könnten die freien Aktionäre ihre Zustimmung an diesen Transaktionen verkaufen? Was wäre bei aktivistischen Aktionären, in deren Windschatten man als kleiner Aktionär schwimmen könnte, möglich?

Wieviel ist den neuen Hauptaktionären ein unbeeinflusstes Druchregieren wert? Welcher Wert wird für die einzelnen Firmensegmente ermittelt? Liegt dieser in Summe über den gezahlten 26,00 EUR? Spannende Fragen. Was man auf jeden Fall nicht fürchten muss, dass nach einem eventuellen Delisting der Aktien eine Handelbarkeit der Aktien nicht mehr gegeben wäre. An der kleinen Hamburger Börse werden auch gedelistete Aktien, wie die von Burda von der Börse genommene Holidaycheck oder eine Rocket Internet oder oder immer noch gehandelt. Achtung in diesem relativ dünnen Handel sind Limits absolut angeraten!