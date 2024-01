vTv Therapeutics-Anleger machen nicht mehr mit!

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Vtv Therapeutics. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % für Vtv Therapeutics, basierend auf der gezahlten Dividende und dem aktuellen Kurs. Diese Rendite liegt unter dem Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,48 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Vtv Therapeutics-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 23,56 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 10,11 USD liegt, was zu einer Abweichung von -57,09 % führt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 12,43 USD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht signifikant anders als üblich. Daher erhält die Vtv Therapeutics-Aktie ein "Neutral"-Rating.