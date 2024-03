vTv Therapeutics Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die Vtv Therapeutics-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Vtv Therapeutics-Aktie mit 21,23 USD aktuell 73,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +16,91 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Vtv Therapeutics ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 37,48 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 34,85 im neutralen Bereich. Somit wird die Vtv Therapeutics-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.