utu und Etihad Guest Partner bieten zusätzliche Prämien für Etihad Guest-Mitglieder

Singapur (ots/PRNewswire) -Die Partnerschaft von utu und Etihad Guest ermöglicht es Reisenden, die die Welt entdecken möchten, mit erweiterten Vorteilen und Steuervergünstigungen mehr aus ihrer Reise herauszuholen.Das in Singapur ansässige Travel-Tech-Unternehmen utu (utu Pte Ltd) hat bekannt gegeben, dass Etihad Guest, das Vielfliegerprogramm der nationalen Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate Etihad Airways, es Mitgliedern von Etihad Guest nun ermöglicht, mit der utu Tax-Free Card weltweit steuerfrei einzukaufen.Kim Hardaker, Vizepräsidentin Loyalität & Partnerschaften bei Etihad, sagte: „Mit fast 8 Millionen Mitgliedern weltweit sind wir ständig dabei, unser Netzwerk an internationalen Partnern zu erneuern und zu erweitern, um Ihnen als Etihad Guest-Mitglied noch mehr Vorteile zu bieten. Heute freuen wir uns, mit utu zusammenzuarbeiten, um unseren Mitgliedern die Möglichkeit zu geben, sowohl Meilen zu sammeln als auch von den Steuerrückerstattungsoptionen von utu zu profitieren."Im Rahmen der Partnerschaft können Etihad Guest-Mitglieder die utu Tax-Free Card nun für Folgendes verwenden:- 6.250 Meilen (im Wert von 125 USD) für jeweils 100 USD Steuerrückerstattung mit der utu Tax-Free Card sammeln.- Um die Einführung zu feiern, können Etihad Guest-Mitglieder bis zum 30. November 2022 einfach die utu Tax Free-App herunterladen und sich dort registrieren und Etihad Guest als Standardprämienprogramm auswählen, um 500 Etihad Guest-Meilen zu erhalten. Für die ersten (akkumulierten) Mehrwertsteuertransaktionen von 100 USD in den VAE oder 150 USD für Rückerstattungen aus dem Rest der Welt erhalten Sie zusätzlich 2000 Etihad Guest-Meilen.Asad Jumabhoy, Chief Executive Officer und Mitbegründer von utu, erklärte zu der neuen Partnerschaft: „Wir freuen uns sehr, unsere neue Partnerschaft mit Etihad Guest bekannt zu geben. Für utu-Reisende ist es sogar noch spannender, da sie nun eines der beliebtesten Airline-Programme, Etihad Guest, als ihr Prämienprogramm auswählen können, wenn sie ihre Mehrwertsteuerrückerstattungen in Meilen umwandeln."Als staatliche Fluggesellschaft der VAE fliegt Etihad mehr als 70 Passagier- und Frachtziele im Nahen Osten, Afrika, Europa, Asien, Australien und Nordamerika an. Das Kundenbindungsprogramm Etihad Guest hat fast 8 Millionen Mitglieder und belohnt Reisende über ein Netzwerk von internationalen Partnern für Flüge und alltägliche Aktivitäten.Etihad Guest und utu: Entdecken Sie die WeltDie utu Tax-Free Card ist für Kunden weltweit erhältlich. Um teilzunehmen, müssen Etihad Guest-Mitglieder die utu Tax-Free App von iOS oder Google Play herunterladen, die utu Tax-Free Card aktivieren und Etihad Guest als ihr Prämienprogramm auswählen, um ihre Mehrwertsteuerrückerstattung in Meilen zu erhalten.Nach der Aktivierung brauchen Reisende nur ihre utu Tax-Free Card-Nummer anzugeben, wenn sie an teilnehmenden Steuerrückerstattungskiosken in einem der 50 wichtigsten Reiseziele, in denen Mehrwertsteuer oder GST angeboten werden, einschließlich Singapur, Frankreich, Italien, Deutschland, Südkorea, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten, auswählen, wohin die Rückerstattung geschickt werden soll.Um die ständig wachsende Liste der utu-Partner und -Vorteile zu entdecken und Ihr steuerfreies Einkaufserlebnis zu optimieren, besuchen Sie bitte www.utu.globalDie Ausweitung der utu-Belohnungen setzt sich in der größten Umwälzung in der Geschichte des steuerfreien Einkaufs fort. Bis heute wurden Steuererstattungen immer in bar erstattet.Informationen zu utuutu (sprich „you-too") verändert das steuerfreie Einkaufen weltweit. Es gibt Reisenden die Freiheit, eine höhere Mehrwertsteuerrückerstattung zu erhalten, indem es über die Digitalisierung der Rückerstattung hinausgeht und die Wertschöpfungskette des steuerfreien Einkaufs zum Vorteil der Reisenden umgestaltet. utu wurde 2015 in Singapur gegründet und kann mittlerweile in über 50 Ländern genutzt werden.Weitere Informationen finden Sie unter www.utu.global oder laden Sie die utu-App unter https://utu.global/get-the-app/ herunter.Informationen zu Etihad AirwaysEtihad Airways, die staatliche Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, wurde 2003 gegründet und hat sich schnell zu einer der führenden Fluggesellschaften der Welt entwickelt. Von Abu Dhabi aus fliegt Etihad Passagier- und Frachtziele im Nahen Osten, Afrika, Europa, Asien, Australien und Nordamerika an. Zusammen mit den Codeshare-Partnern von Etihad bietet das Netzwerk von Etihad Zugang zu Hunderten von internationalen Zielen. In den letzten Jahren hat Etihad zahlreiche Auszeichnungen für seinen hervorragenden Service und seine Produkte, sein Frachtangebot, sein Treueprogramm und anderes erhalten.Etihad sieht die Bewältigung der Klimakrise als das wichtigste Thema unserer Zeit und ist zur Airline Ratings Environmental Airline des Jahres 2022 ernannt worden. 