u-blox Aktie: Das war ja klar …

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von U-blox beträgt derzeit 5,94 und liegt 89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) von 55. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf U-blox wird als neutral eingestuft. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Diskussionen über das Unternehmen in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen behandelt haben. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergab, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt ebenfalls als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erhielt als zuvor, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält U-blox eine "Gut"-Bewertung, da die Dividendenrendite von 2,27 Prozent bezogen auf das Kursniveau liegt und damit 1,17 Prozent über dem Mittelwert (1,09) für diese Aktie liegt.