u-blox Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Kurs der Aktie U-blox steht am 20.09.2023, 10:25 Uhr an der heimatlichen Börse SIX Swiss Ex bei 77.57 CHF. Der Titel wird der Branche "Halbleiter" zugerechnet.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses U-blox auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der U-blox liegt bei 64,1, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die U-blox bewegt sich bei 72,73. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein "Sell" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Sell".

2. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 2,05 Prozent liegt U-blox 0,28 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,76. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich ein neutrales Investment und erhält von der Redaktion eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die U-blox-Aktie beträgt dieser aktuell 105,93 CHF. Der letzte Schlusskurs (77,7 CHF) liegt damit deutlich darunter (-26,65 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält U-blox somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen (87,87 CHF) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-11,57 Prozent Abweichung). Die U-blox-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. In Summe wird U-blox auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Sell"-Rating versehen.