u-blox Aktie: Was für ein Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "U-Blox":

Per 28.07.2022, 14:05 Uhr wird für die Aktie U-blox am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 111.27 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Halbleiter".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir U-blox einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob U-blox jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der U-blox-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 78,27 CHF. Der letzte Schlusskurs (112,6 CHF) weicht somit +43,86 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (97,97 CHF) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,93 Prozent), somit erhält die U-blox-Aktie auch für diesen ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die U-blox-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der U-blox führt bei einem Niveau von 73,33 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 31,29 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".

3. Fundamental: U-blox ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Halbleiter- und Halbleiterausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 35,81 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 76 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 151,04 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

u-blox kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich u-blox jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen u-blox-Analyse.

u-blox: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...