u-blox Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für U-blox. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 73,58 Punkte, was darauf hindeutet, dass U-blox derzeit überkauft ist und die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI für U-blox weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt wird die U-blox-Aktie in Bezug auf den RSI also als "Schlecht" bewertet.

Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der U-blox-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt derzeit 96,73 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 90,3 CHF liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (92,59 CHF) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt und ergibt daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die U-blox-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik also mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Dividendenrendite der U-blox-Aktie beträgt aktuell 2,62 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,76 Prozent. Die Dividendenpolitik erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was neue Einschätzungen für Aktien hervorrufen kann. In Bezug auf die Diskussionintensität hat U-blox eine unterdurchschnittliche Aktivität gezeigt, was zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.