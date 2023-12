u-blox Aktie: So schnell kann es gehen

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von U-blox liegt bei einem Wert von 6 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 51,27. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Anlegerstimmung gegenüber U-blox war in den letzten Tagen neutral, wobei die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ waren. Insgesamt erhält U-blox daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich für U-blox in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in Bezug auf die Aktie gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von U-blox liegt mit 2,62 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,75 Prozent. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.