u-blox Aktie: Immer mit der Ruhe

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine kritische Kennzahl zur Bewertung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei U-blox liegt das aktuelle KGV bei 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 55 für Unternehmen in der "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" darauf hindeutet, dass die Aktie von U-blox fundamental unterbewertet ist. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete U-blox eine Performance von -21,42 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um 39,98 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -61,41 Prozent im Branchenvergleich für U-blox. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg des "Informationstechnologie"-Sektors von 19,88 Prozent lag U-blox um 41,3 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die U-blox-Aktie ein Durchschnitt von 90 CHF für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 84,1 CHF, was einem Unterschied von -6,56 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs (84,1 CHF) liegt auch nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (86,96 CHF) (-3,29 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält U-blox daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der RSI-Wert für U-blox liegt aktuell bei 67,16, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 57, was darauf hindeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.