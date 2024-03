two Aktie: Das hat Konsequenzen!

Weitere Suchergebnisse zu "two":

Die technische Analyse der Aktie Two-ca zeigt, dass diese derzeit -27,63 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -26,6 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Two-ca auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Befunde, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Two-ca diskutiert. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei ergibt sich eine mittlere Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Two-ca in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Two-ca. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen auf eine "Schlecht"-Empfehlung hin. Der Wert für den RSI7 beträgt 95,22 und für den RSI25 92,82. Somit ergibt sich ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.