trivago NV Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Im letzten Jahr haben Analysten insgesamt drei neutrale Einschätzungen für Trivago abgegeben, was einem Durchschnitt von "Neutral" entspricht. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 1,92 USD, was einem potenziellen Rückgang um -30,05 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose erhält die Trivago-Aktie eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in den Diskussionen über Trivago festgestellt. Dies deutet auf eine positive Stimmung hin. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu dem Gesamtergebnis einer positiven Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Trivago-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 deutet jedoch auf eine neutrale Einstufung hin, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In den sozialen Medien wurden Trivago in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt führt diese Analyse zu einer neutralen Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine neutrale Gesamteinstufung für die Trivago-Aktie basierend auf den Analystenmeinungen, dem Sentiment im Internet, dem Relative Strength Index und der Anleger-Stimmung.