trivago NV Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Die technische Analyse der Trivago-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 5,44 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,52 USD weicht somit um -53,68 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 3,28 USD über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -23,17 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Trivago-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt hat. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für die Trivago-Aktie 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig wird der Titel damit von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Innerhalb eines Monats liegen 0 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung führt. Die Analysten erwarten außerdem eine Entwicklung von 19,05 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 3 USD an, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Trivago ist insgesamt besonders negativ, wie sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen zeigt. Überwiegend negative Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher fällt auch unsere Einschätzung zur Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" aus.