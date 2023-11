trivago NV Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Die Stimmungslage in den sozialen Medien hat sich für die Trivago-Aktie in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert, ebenso die Anzahl der Diskussionsbeiträge. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet.

Die Trivago-Aktie weist einen Durchschnittsschlusskurs von 1,35 USD in den letzten 200 Handelstagen auf. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1,03 USD, was einem Unterschied von -23,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,08 USD und der letzte Schlusskurs nur minimal darunter (-4,63 Prozent). Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in der kurzfristigen Chartanalyse. Insgesamt wird die Trivago-Aktie charttechnisch als "Neutral" eingestuft.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate erhielt die Trivago-Aktie 0 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Der Durchschnitt der Kursziele liegt bei 1,94 USD, was auf eine mögliche Steigerung von 88,11 Prozent vom aktuellen Schlusskurs (1,03 USD) hinweist. Die Empfehlung der Analysten lautet daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt aktuell bei 66,67, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der RSI25, der die Kursbewegungen der letzten 25 Tage betrachtet, steht bei 54,73 und bestätigt die "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Trivago-Aktie daher als "Neutral" bewertet.