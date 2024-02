trivago NV Aktie: Was war das denn?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Trivago herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 52,08 Punkten, was darauf hinweist, dass Trivago weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,94, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für den RSI25 hindeutet. Insgesamt erhält das Trivago-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen zeigten sich die Anleger ebenfalls verstärkt positiv in Bezug auf das Unternehmen Trivago. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Trivago-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Trivago vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 3 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (2,53 USD) ausgehend um 18,58 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Trivago von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Trivago hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Trivago haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb Trivago dafür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.