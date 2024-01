trivago NV Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien, da er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Trivago-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 72 und zeigt somit an, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Wenn wir diesen Wert mit dem RSI auf 25-Tage-Basis vergleichen (52,55), sehen wir, dass Trivago hier weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Trivago.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum können ebenfalls interessante Einblicke in das langfristige Stimmungsbild der Aktie geben. Die Trivago-Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Trivago in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für die Trivago 0 mal die Einschätzung Gut, 1 mal die Einschätzung Neutral sowie 0 mal das Rating Schlecht vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Die durchschnittliche Empfehlung für Trivago aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 23,46 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 3 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Trivago. Es gab fünf positive und sechs negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Trivago daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Trivago von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.