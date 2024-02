trivago NV Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Analysten bewerten die Aktie von Trivago auf langfristiger Basis als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenurteilen lagen 0 als gut und 1 als neutral vor, während keine als schlecht bewertet wurden. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 3 USD, was einer Erwartung von 17,19 Prozent entspricht, basierend auf dem aktuellen Schlusskurs von 2,56 USD. Daher vergeben die Analysten insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation für Trivago haben sich in letzter Zeit deutlich verbessert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird die Aktie von uns ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung versehen.

In der technischen Analyse erhält die Trivago-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage (GD200) einen Abwärtstrend von -45,99 Prozent zeigt. Auf kurzfristigerer Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50).

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Trivago-Aktie einen Wert von 41,82 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 46, was ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auch auf Basis des RSI als "Neutral" eingestuft.